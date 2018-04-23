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ميليشيات الحوثي تعتقل العشرات من مسؤولي أحياء صنعاء

12:23 م الإثنين 23 أبريل 2018
ميليشيات الحوثي تعتقل العشرات من مسؤولي أحياء صنعاء

ميليشيات الحوثي

القاهرة - مصراوي:

شنت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، حملة اعتقالات في العاصمة اليمنية صنعاء طالت العشرات من مسؤولي الأحياء - بحسب سكاي نيوز.

وذكرت مصادر يمنية أن المتمردين اعتقلوا 45 مسؤول حارة من أحياء متفرقة في العاصمة بذريعة مخالفتهم لتوجيهات أصدرتها الميليشيات مطلع الشهر الجاري، وعدم قيامهم بمهام استخباراتية تعمل على رصد العسكريين الموجودين في منازلهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين اعتقلوا مسؤولي الحارات واقتادوهم إلى سجن الأمن السياسي، فيما تسعى الميليشيات إلى استقطاب العسكريين من خلال مسؤولي الأحياء.

وفي السياق، أصدرت الميليشيات المتمردة في مدينة الحديدة تعميما عبر منابر المساجد للقتال في صفوفها.

كما يحشد التعميم لما يسميه المتمردون مسيرة البنادق، التي قررتها، الأربعاء المقبل، في الحديدة خلال محاولة منها لمواجهة تقدم قوات الشرعية المستمر في جبهة الساحل.

الميليشيات الحوثية اليمن إيران صنعاء

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