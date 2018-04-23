الكشف عن تفاصيل إمدادات "إس-300" إلى سوريا

القاهرة - مصراوي:

نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصدرين عسكريين أن مسألة تسليم الجيش السوري منظومات الدفاع الجوي "إس-300" قد حلت.

وأفادت الصحيفة أن المسألة كانت في المجال السياسي بشكل رئيسي. ومن المخطط تسليم المنظومات لدمشق ضمن إطار المساعدة التقنية العسكرية، لأن السوريين لا يملكون المال لشرائها، كما أن روسيا لا تنظر في إمكانية تقديم قروض.

وكتبت الصحيفة أن مكونات "إس-300" ستنقل إلى سوريا في القريب العاجل إما عن طريق طائرات النقل أو سفن البحرية الروسية.

وفي حال تم تنفيذ خطة التسليم فسوف تصبح "إس-300" جزءا من نظام الدفاع الجوي السوري، بالإضافة إلى منظومات "إس-125" و"إس-200" و"بوك" و"كفادرات" و"أوسا" السوفييتية. وسيقوم المختصون الروس بتدريب العسكريين السوريين خلال 3 أشهر.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح، يوم 20 أبريل، بأن موسكو لم تعد تملك أي التزامات أخلاقية تمنعها من تزويد سوريا بالأسلحة بعد الهجوم الثلاثي على أراضيها.