ماليزيا تكشف صور المُشتبه بهما في اغتيال عالم الطاقة الفلسطيني

كتبت- رنا أسامة:

كشفت الشرطة الماليزية، الاثنين، صور المُشتبه بهما في اغتيال عالِم الطاقة الفلسطيني، فادي محمد البطش، ووزّعته عند جميع مخارج البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وقال الوكالة عن المفتش العام للشرطة، محمد فوزي هارون، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "إن هذا الصور تم رسمها عبر أجهزة الكمبيوتر استنادًا إلى إفادات شهود العيان يوم الحادث".

وفي تسجيل لتصريحات قائد الشرطة، استمعت إليه وكالة رويترز، قال إن" الصور لرجلين فاتحي البشرة قد يكونا أوروبيين أو من منطقة الشرق الأوسط. ويبلغ طول كليهما حوالي 180 سنتيمترا ويملكان بنية قوية".

واُغتيل البطش، 35 عامًا، فجر السبت، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسط اتهامات بوقوف جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وراء العملية.

وأعلنت الشرطة الماليزية أن "مجهولين اثنين أطلقوا عدة رصاصات باتجاه فادى البطش، خلال توجهه لأداء صلاة الفجر في العاصمة كوالالمبور". ونقلت عن شهود عيان قولهم إن "المنفذين يحملون سمات غربية وليست آسيوية".

وكان الرجلان يستقلان دراجة نارية سوداء قد تكون من طراز (بي.إم.دبليو) أو (كاواساكي). وكان كل منهما يحمل حقيبة ظهر ويرتدي سترة سوداء وخوذة.

وقال قائد الشرطة الماليزية "سنرسل بعض الرصاصات التي جُمعت إلى خبراء التحليل لتحديد نوع السلاح المستخدم في عملية القتل المروعة".

وأضاف أن الشرطة ليست متأكدة مما إذا كان الرجلان ما زالا في ماليزيا.

وتابع "لا يمكننا إغلاق جميع المخارج ولا نملك أي معلومات أخرى غير الصور المرسومة".

كان أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي، أعلن يوم السبت، أن المشتبه بهما في الحادث يُحتمل أن يكونا أوروبيين على صلة بجهاز مخابرات أجنبي.

واتهمت حركتا فتح وحماس وعائلة البطش، جهاز المخابرات الإسرائيلي باغتيال البطش. فيما نفى وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان تلك الاتهامات وقال إن من المرجح أن يكون قد قُتل في إطار نزاع فلسطيني داخلي.

ووُجهت اتهامات للموساد بتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال لشخصيات كبيرة بينهم فلسطينيين في مناطق مختلفة من العالم. وتنفي إسرائيل دومًا الاتهامات.