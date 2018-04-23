"بطل" هجوم ناشفيل: لست بطلا

القاهرة - مصراوي:

رفض رجل يبلغ من العمر 29 عاما، نزع سلاح مسلح شبه عار، هاجم مطعما قرب ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، الأحد، إطراءات من وصفوه بأنه بطل، وقال إنه تصرف بدافع "الرغبة في الحياة" .

وأوضح جيمس شو، وهو أب لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، في مؤتمرصحفي بصحبة ديفي بريلي رئيس بلدية ناشفيل ومسؤولي أمن، أنه كان يفكر ببساطة في الحفاظ على نفسه عندما انتزع البندقية من يد المهاجم الذي قتل 4 أشخاص - وفقا لسكاي نيوز.

وقال شو وهو من سكان ناشفيل: "لست بطلا، أنا شخص عادي"، وصمت لبرهة خلال حديثه وتساقطت الدموع على وجنتيه وقال: "كنت أرغب فقط في الحياة".

ورغم تواضعه في سرد الحادث، فإن أفراد الشرطة ومن كانوا يحضرون المؤتمر وقفوا وصفقوا له على تصريحاته.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل، إن ما قام به شو أنقذ حياة الناس.

وقال آرون: "توقف إطلاق النار، ومن ثم هرع نحو المسلح، ونزع منه البندقية وقذفها بعيدا، وعند هذه اللحظة، فر المسلح".

وقالت السلطات إن المسلح المشتبه به هو ترافيس رينكينج (29عاما)، وإنه لا يزال هاربا.