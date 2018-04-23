استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

غزة - أ ش أ:

أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، استشهاد شاب من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، متأثرا بجروحه إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة السلمية الكبرى .

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة - في بيان مقتضب-، " استشهد الشاب تحرير سعيد محمود وهبة (18 عاما) من سكان تل السلطان في رفح، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في رأسه، في الجمعة الأولى لمسيرة العودة".

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 مارس الماضي إلى 39شهيدا ، إلى جانب أكثر من 5 آلاف مصاب.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مساء أمس الأحد، استشهاد الشاب عبد الله محمد الشمالي "20 عاما"، متأثرا بجروحه أيضا والتي أصيب بها يوم الجمعة الماضي.