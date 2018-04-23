 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية قبيل قمة الكوريتين

09:02 ص الإثنين 23 أبريل 2018
كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية قبيل قمة الكوريتين

ارشيفية

سول- أ ش أ:

قررت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، وقف بث الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت في خط الترسيم العسكري، في إطار جهودها لدعم إنجاح القمة المرتقبة بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجيش ينظر في أن يجري مشاورات مع الولايات المتحدة لتنسيق الجدول الزمني للتدريبات العسكرية المشتركة مثل "فرخ النسر" و"الحل الرئيسي".

وقالت وزارة الدفاع اليوم إن قرارها لوقف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت يأتي من أجل تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين وخلق البيئة السلمية لمحادثات القمة بينهما.

يذكر أن الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت تعتبر وسيلة رئيسية للحرب النفسية ضدها ، وأحد العوامل التي تسبب التوتر العسكري في خط الترسيم العسكري بينهما.

كانت كوريا الشمالية قد دعت باستمرار إلى وقف بث الدعاية في محادثات مختلفة أجرتها الكوريتان في مطلع الألفية الثانية.

هذا المحتوى من

السلطات العسكرية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية مكبرات الصوت الولايات المتحدة

الخبر التالى:

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان