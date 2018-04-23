وزراء الخارجية الإناث في العالم يجتمعون في سبتمبر المقبل

تورونتو- (د ب أ):

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا على هامش اجتماع لمجموعة السبع في تورونتو أمس الأحد، أنهما سيستضيفان وزراء الخارجية الإناث في العالم في سبتمبر المقبل​.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في تغريدة على "تويتر" بعد الاعلان المشترك مع مسؤولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن "تعزيز المساواة بين الجنسين يمثل أولوية في مجموعة السبع".

وفي اجتماع استمر يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ركزت فريلاند على النساء ودعت وزراء الخارجية الإناث في الإكوادور وغانا وجواتيمالا وجمايكا وكولومبيا وكرواتيا وبنما لإجراء مباحثات يوم السبت المقبل.