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وسائل إعلام: وزارة الدفاع الألمانية تشتري أسلحة جديدة بمئات ملايين اليورو

11:28 م الأحد 22 أبريل 2018
وسائل إعلام: وزارة الدفاع الألمانية تشتري أسلحة جديدة بمئات ملايين اليورو

ارشيفية

برلين (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا، أن من المنتظر أن تحصل وزارة الدفاع الألمانية على أسلحة جديدة بمئات ملايين اليورو.

وكتبت صحيفتا "هاندلسبلات" و"بيلد"، الألمانيتان الصادرتان غدًا الاثنين، أن الوزارة أعدت قائمة طلبات تضم 18 بندا وتبلغ تكلفة كل بند أكثر من 25 مليون يورو.

وحسب هذه التقارير، فإن من المنتظر أن تحصل القوات المسلحة الالمانية على أسلحة، من بينها راجمات صواريخ جديدة ومروحيات إنقاذ وطائرات نقل ومراكز قيادة وسيطرة.

وتابعت التقارير، أن قائمة الطلبيات تتضمن عقد تأجير طائرات إسرائيلية بدون طيار، بالإضافة إلى مشروعات لإدخال تحسينات على مركبات (بوما) القتالية، وعقد صيانة للمروحيات طراز (إن إتش 90).

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