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البرلمان الألماني يعتزم بحث تغيير قانون الانتخابات لتقليل عدد أعضائه

11:24 م الأحد 22 أبريل 2018
البرلمان الألماني يعتزم بحث تغيير قانون الانتخابات لتقليل عدد أعضائه

فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني

برلين (د ب أ)

أعلن فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني، اعتزامه طرح مقترح خلال العام الحالي لتقليل عدد أعضاء البرلمان وذلك نظرا لوصول هذا العدد إلى مستوى قياسي.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن "إصلاح قانون الانتخابات لن يتم تأجيله إلى فترة طويلة".

وأضاف وزير المالية السابق أن كل الكتل البرلمانية وافقت على مقترحه بالتوصل إلى مقترح إصلاحات مشترك، خلال العام الحالي.

ومن أجل تفادي الاعتراضات المحتملة من قبل النواب، اقترح شويبله تطبيق الإصلاحات بداية من الدورة التشريعية بعد القادمة " ولما كان، بحسب الخبرة، في كل انتخابات برلمانية يتم تغيير ثلث نواب البرلمان، فإن أغلبية الأعضاء الحاليين لن يكونوا معنيين بهذا الأمر وهو ما يمكن أن يسهل عليهم الموافقة على الإصلاحات".

يذكر أن انتخابات الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، أسفرت عن وصول عدد أعضاء البرلمان إلى 709 عضو، وهو أكبر عدد لأعضاء البرلمان مقارنة بأي فترة ماضية.

كان خبراء حذروا في وقت سابق من تضخم البرلمان، وفي الدورة التشريعية الماضية، فشلت عدة محاولات لتعديل قانون الانتخابات.

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