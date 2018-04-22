إسرائيل تدعم اتهامات السعودية لإيران بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية

(مصراوي)

دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهامات السعودية الموجهة لإيران بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على المملكة.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال احتفالية أقيمت بحضور أعضاء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بمناسبة حلول الذكرى السبعين لإعلان قيام دولة الاحتلال: "سمعت اليوم التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف)، الذي يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، هذا هو ما يقوله وزير خارجية دولة ترسل الطائرات المسيرة المسلحة إلى إسرائيل وتطلق الصواريخ على السعودية"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف إسرائيل: "سمعت أيضا أقواله المعتدلة وهناك فجوة هائلة بين هذه الكلمات وبين أفعال الحرس الثوري الذي يرسل جيشا ضد إسرائيل بموجب هدفه المعلن وهو تدمير دولة إسرائيل".

وتابع مشددا: "هذه الكلمات لا تؤثر علي، أثق بهذا المنتدى وبجيش الدفاع الإسرائيلي المستعد لأي احتمالية ولأي سيناريو كان، أرفع كأسا نخبا لدولة إسرائيل ولجيش الدفاع الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم اتهم ظريف، في مقابلة مع قناة "CBS"، السلطات الإسرائيلية بـ"مواصلة انتهاك القوانين الدولية، متوقعا أن محاسبتها لن تتم أبدا بفضل الدعم من قبل الولايات المتحدة"، كما حذر إسرائيل من شن ضربات جديدة على الأراضي السورية، قائلا إن مثل هذه الإجراءات "ستسفر عن تداعيات".

وجاء رد نتنياهو على هذا الهجوم ودعمه لتصريحات الطرف السعودي في الوقت الذي يجري فيه تقارب ملموس بين إسرائيل والسعودية على خلفية مواقفهما المتطابقة حول التهديد النابع من إيران، التي تعتبرانها "أكبر دولة مزعزعة للاستقرار وداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط".