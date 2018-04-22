روسيا اليوم: سماع دوي انفجارات قرب مقر بعثة قوات حفظ السلام شمال مالي

باماكو (أ ش أ)

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن انفجارات هائلة دوت اليوم "الأحد" بالقرب من مقر بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في مدينة "تمبكتو" شمال مالي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر محلية قولها "إن معسكر قوات حفظ السلام الدولية في المدينة تعرض لإطلاق النيران باستخدام قذائف المورتر، غير أنه لم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى".

وكانت عناصر إسلامية مسلحة استهدفت ذات الموقع في الرابع عشر من شهر أبريل الجاري باستخدام سيارة ملغومة، ما أدى إلى مصرع أحد أفراد القوات الدولية ،الذي يحمل جنسية بوركينا فاسو ، وجرح سبعة آخرين يحملون الجنسية الفرنسية.