ماكرون: "علينا ألا نبدو ضعفاء أمام بوتين أبدًا"

فرنسا (أ ف ب)

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص قوي جدًا"، معتبرًا أن "علينا ألا نبدو ضعفاء أبدًا" أمامه، ليتزامن هذا التصريح مع تزايد حدة التوتر بين روسيا والدول الغربية.

وقال ماكرون - في مقابلة أجراها بالإنجليزية مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - تم بثها الأحد قبيل زيارته إلى واشنطن، إن الرئيس الروسي "رجل قوي جدًا"، قبل أن يضيف "أعتقد أن علينا ألا نبدو أبدًا ضعفاء أمامه، فعندما تكون ضعيفًا، فهو لا يفوت الفرصة".

وتابع الرئيس الفرنسي كلامه عن بوتين "انه قوي وذكي، وليس ساذجا"، معتبرا ان نظيره الروسي "مهووس بالتدخل في شؤون ديموقراطياتنا".

وقال ماكرون أيضًا "انه يتدخل في كل مكان، اعني في اوروبا والولايات المتحدة لزعزعة ديموقراطياتنا. لانه يعتقد ان ذلك جيد لبلاده".

واضاف الرئيس الفرنسي "انه يسعى الى روسيا كبرى. ان الناس فخورون بسياسته، وهو قاس جدا مع الاقليات ومع خصومه ولديه مفهوم للديموقراطية يختلف عن مفهومنا"، الا انه اضاف انه مع ذلك "يتواصل معه بشكل دائم".

ووصل التوتر بين روسيا والدول الغربية الى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، خصوصا بعد تعرض عنصر استخبارات روسي مزدوج سابق للتسميم في بريطانيا في الرابع من مارس الماضي، وبعد الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة على اهداف للنظام السوري.