حماس تعلن مقتل أحد نشطائها داخل نفق جنوب قطاع غزة

غزة (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، مقتل أحد نشطائها داخل نفق في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الكتائب، إن الناشط 30 عامًا من سكان رفح جنوب قطاع غزة، قضى "أثناء عمله في نفق للمقاومة" في وسط القطاع.

ولم تورد كتائب القسام المزيد من التفاصيل، علمًا بأنها أعلنت في 31 يناير الماضي، عن مقتل ناشط داخل نفق في قطاع غزة.

وعادة ما تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة عبارة "مهمة جهادية" على ظروف مقتل نشطاء يتبعون لهم أثناء حادث عمل، أو خطأ أثناء التدريبات المسلحة.