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وزير الخارجية الألماني يدين هجوم داعش في أفغانستان

08:35 م الأحد 22 أبريل 2018
وزير الخارجية الألماني يدين هجوم داعش في أفغانستان

هايكو ماس

تورونتو (د ب أ)

أدان هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، بأشد العبارات، الهجوم الانتحاري الذي شنه تنظيم (داعش)، اليوم الأحد في أفغانستان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا.

وخلال تواجده في مدينة تورونتو الكندية للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وصف ماس الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا محليا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول، بأنه "خسيس".

وأضاف أن الهجوم لن يغير شيئا في إجراء الانتخابات "والحكومة الألمانية ستدعمها بقدر ما تستطيع".

كان التنظيم أعلن عبر، ذراعه الإعلامية، وكالة (أعماق)، مسؤوليته عن الهجوم.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الأقاليم في أفغانستان، ستكونان في العشرين من أكتوبر المقبل.

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني هجوم داعش أفغانستان

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