نيويورك تستقبل أول لقاء يجمع بين ماس وجاويش أوغلو

تورونتو (د ب أ)

من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أول لقاء له مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في نيويورك، غدًا الاثنين.

جاء ذلك وفقًا لما صدر اليوم الأحد، عن الوفد الذي يرافق ماس خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة تورونتو الكندية.

يذكر أن ماس سيتوجه بعد ظهر غد الإثنين (بالتوقيت المحلي الألماني) إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، وسيلتقي هناك بعد وقت قصير من وصوله مع جاويش أوغلو.

تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في تركيا في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، وقد أدى هذا الإعلان إلى إثارة جدل جديد حول الظهور الجديد المحتمل لساسة أتراك في ألمانيا.

وكانت العلاقات الألمانية التركية تدهورت بشكل كبير، بسبب حظر ظهور ساسة أتراك في فعاليات دعائية في مدن ألمانية قبل الاستفتاء على تعديل الدستور التركي في العام الماضي، ووصل الأمر إلى حد اتهام اردوغان للحكومة الألمانية بأنها ما فعلته يشبه الممارسات النازية.

ويسري حظر عام في ألمانيا في الوقت الراهن على الظهور الدعائي للمسؤولين الأجانب في ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الانتخابات في بلادهم، ويُسْتَثْنى من هذا الحظر، المسؤولون في دول الاتحاد الأوروبي، ومن غير الواضح بعد كيف ستتصرف الحكومة التركية حيال ذلك.

وأعلن أردوغان أمس السبت، اعتزامه عمل دعاية انتخابية في الخارج وأشار أمس إلى أنه سيتحدث "إن شاء الله" إلى مواطني بلاده في صالة رياضية تسع لما يتراوح بين 10 إلى 11 ألف شخص " خلال ندوة لمنظمة دولية" وأضاف:" ولن أفصح عن الدولة الآن".