البحرين تدين اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة مدنية إماراتية

(مصراوي)

أدانت البحرين، ممثلة في وزارة خارجيتها، اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع ايرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في اقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء "بنا"، أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر، تمثل ترويعًا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضافت الوزارة أن مملكة البحرين لديها كل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانًا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء.