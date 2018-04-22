إسرائيل ترحب بحذف عبارة "الأراضي المحتلة" من السجلات الأمريكية

(مصراوي)

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بحذف الخارجية الأمريكية عبارة "الأراضي المحتلة" من عنوان تقريرها السنوي حول سجل حقوق الإنسان في المنطقة واستبدالها بعبارة الضفة الغربية.

وقال ليبرمان، الأحد، إنه تم إماطة اللثام عن كذب "الأراضي المحتلة"، إذ أن الحقيقة أقوى من أي كذب حتى ولو تم تكراره عدة مرات، بحسب ما جاء على لسانه، وذكرته "روسيا اليوم".

وكان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قد طالب قبل عدة أشهر وزارة الخارجية في واشنطن، بالكف عن استخدام عبارة "الأراضي المحتلة" في تقاريرها الرسمية.

كما أكد السفير الأمريكي في حديث صحفي، أن حل الدولتين لم يعد له أي معنى إذ أنه يفسر بطريقة مختلفة من قبل الطرفين، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي 242 الذي اتخذ عام 1967 لا يزال القرار الحاسم.

وبين ديفيد فريدمان أن قرار مجلس الأمن هو القرار الوحيد الذي نال موافقة كافة الأطراف.

و‏استخدمت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مصطلح "الضفة الغربية وقطاع غزة" بدلا عن "الأراضي المحتلة".

واعتبرت الخارجية الأمريكية التقارير عن خرق السلطات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بمثابة "ادعاءات" و"تهم".