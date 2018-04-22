 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

إخلاء منطقة سياحية في فرنسا عقب إطلاق شخص تهديدات للقوات الأمنية

06:38 م الأحد 22 أبريل 2018
إخلاء منطقة سياحية في فرنسا عقب إطلاق شخص تهديدات للقوات الأمنية

الشرطة الفرنسية - ارشيفية

باريس (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الأحد، أن الشرطة الفرنسية أخلت منطقة مون سان ميشيل السياحية قبالة ساحل نورماندي، بعد أن أطلق شخص تهديدات ضد قوات أمنية.

وقال رئيس الخدمات الحكومية المحلية لشبكة فرانس إنفو: "دخل شخص منطقة مون سان ميشيل أمام مالك مقهى، وأطلق تهديدات موجهة بالتحديد ضد القوات الأمنية".

ونقلت الشبكة عن جان مارك سابثي المسؤول بإدارة المانش القول، إن الرجل شوهد على الأبراج المحصنة بالجزيرة، ولكن لا يعرف ما إذا كان مسلحا.

وذكرت "فرانس إنفو" في وقت لاحق، أنه تمت إعادة فتح الموقع ظهر اليوم. ويبدو أن المشتبه به هرب وتبحث الشرطة عنه.

يذكر أن القوات الأمنية الفرنسية في حالة تأهب قصوى منذ وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية، أودت بحياة 230 شخصًا عامي 2015 و2016.

فرنسا القوات الأمنية الشرطة الفرنسية

الخبر التالى:

جوتيريش يحذر من حرب نووية مقبلة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان