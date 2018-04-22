السفير الألماني في قطر يؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الدوحة (د ب أ)

بدأ الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، اليوم الأحد، زيارة إلى ألمانيا يرافقه وفد وزاري قطري، ويرافق السفير الألماني هانس أودو موتسِل في الدوحة الوفدَ الوزاري القطري.

وأكد السفير الألماني، هانس أودو موتسِل، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن البلدين يرتبطان بعلاقة تعاون استراتيجي اقتصادي.

وأضاف "أن ذلك البعد ينعكس بوضوح على العلاقات السياسية التي تمتد أواصرها بين ألمانيا التي تعد أهم قوة اقتصادية أوروبية وبين قطر أكبر مُنتِج ومصدِّر للغاز الطبيعي المُسال، وهو أفضل مصادر الطاقة الهيدروكربونية من حيث الكفاءة والحفاظ على البيئة".

وسيلتقي اليوم الشيخ أحمد بن جاسم مع بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني الجديد، الذي عمل سابقا رئيسًا للمستشارية الاتحادية. وسيعقد الوفد القطري سلسلة من الاجتماعات الوزارية الألمانية القطرية في هانوفر، في المدينة التي تستضيف أكبر معرض صناعي على مستوى العالم، والذي تفتتحه اليوم رسميًا المستشارة أنجيلا ميركل وبيتر ألتماير. وتعتبر مشاركة قطر الحالية في معرض هانوفر الصناعي الأولى والأكبر من نوعها.

وقال السفير هانس أودو: "ترتبط دولتانا بمجموعة من الاهتمامات المشتركة على الصعيد السياسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ، لأن قطر مستثمر استراتيجي في ألمانيا، ولأن ألمانيا أحد أكبر المصدرين لقطر، وهي بوابة قطر للاتحاد الأوروبي ولأوروبا الشرقية، بما تتميز به ألمانيا كمحور التقاء القوى الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية في أوروبا."

وسيلتقي الشيخ أحمد بن جاسم بعدد من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الألمانية، ورئيس الجمعية الاتحادية للصناعات، كما سيلتقي في برلين الدكتور لارس هيندريك رولر، كبير مستشاري المستشارة الألمانية للشؤون الاقتصادية والمالية.