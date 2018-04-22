رئيس البرلمان الألماني يدعو لقانون لجوء أوروبي مشترك

برلين (د ب أ)

أكد فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، على ضرورة الاتفاق على قانون مشترك بشأن اللجوء في أوروبا، واعتبره أمرًا لا غنى عنه.

وقال في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، " لابد أن يحدث ذلك، لأننا بحاجة إليه ولإجراءات موحدة وطرق عمل موحدة".

وأشار إلى أنه لا فائدة من إعادة توزيع لاجئين عن طريق الحصص قبل إتمام ذلك، وقال: "لأن الذين تم توزيعهم إلى بولندا سيعودون سريعا بعد ذلك إلى ألمانيا".

وأكد أنه حتى يتم ذلك، لابد من قبول أن أوروبا تعني تنوعا كبيرا أيضا، وقال: "بولندا لديها خبرة مختلفة عما قمنا به وتتبع نهجا مختلفا مع الأمور. علينا احترام ذلك".

وبشكل عام دعا شويبله للمزيد من التفهم لدول شرق أوروبا، وقال: "يتعين علينا منح الفرصة أيضا لمجتمعات مختلفة لجمع خبرات".

وأكد أن الأمر لن ينجح في أوروبا إلا إذا تم الربط بين العزم والاستعداد على ألا يتم التكبر على آخرين ذوي خبرات مختلفة، وقال: "لا تعظ، ولكن انصت!".