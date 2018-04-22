الناتو والأمم المتحدة يدينان هجوم كابول

بروكسل - أ ش أ

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبيرج اليوم الأحد، الهجوم الانتحاري الذي وقع بمركز انتخابي بالعاصمة الأفغانية كابول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد ستولتنبيرج - في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"- تأكيده على دعم الحلف لأفغانستان في حربها ضد الإرهاب.

وقال ستولتنبيرج، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية:"أُدين بشدة الهجوم الذي استهدف مركز لتسجيل الناخبين، والناتو يقف مع كابول في حربها ضد الإرهاب ومن أجل الديمقراطية".

وفي السياق ذاته، أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" الهجوم في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لحق الأفغان الدستوري بالمشاركة في انتخابات خالية من التهديد والترويع.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.