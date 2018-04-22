الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء الهند في بكين الجمعة القادم
03:16 م الأحد 22 أبريل 2018
بكين - أ ش أ
أعلن اليوم الأحد، في بكين أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيعقد اجتماعا غير رسمي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يومي 27 و28 أبريل الجاري في مقاطعة هوبي بوسط الصين.
صرح بذلك عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم، بعد محادثات مع نظيرته الهندية الزائرة سوشما سواراج ، وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية .
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