"ضرب مبرح" من ميليشيات حزب الله لمرشح لبناني

القاهرة - مصراوي:

تعرض الصحفي اللبناني المرشح في الانتخابات النيابية علي الأمين، الأحد، لضرب مبرح على يد مجموعة من ميليشيات حزب الله، أثناء محاولته تعليق لافتات دعائية.

وروى الأمين رئيس تحرير موقع "جنوبية"، وقائع الاعتداء الذي تعرض له في بلدته شقرا في قضاء بنت جبيل، مما أسفر عن إصابات عدة، نقل على إثرها للمستشفى.

وتحدث الصحفي اللبناني لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا: "أنا مرشح للانتخابات النيابية. كنت أقوم شخصيا بتعليق بعض الصور لي كمرشح حتى جاءت مجموعة من أكثر من 30 شخصا أمام الملأ، قاموا بالضرب والرفس والضرب على الوجه. كسر أحد أسناني".

وتابع الأمين بصوت خافت: "هؤلاء مجموعة من الشبيحة الذين اعتدنا عليهم. هم عناصر من حزب الله يستقوون بالسلاح لمصادرة كل من يقول رأيا مختلفا، برسم رئيس الجمهورية ورسم كل من يقول إن هناك شيئا من الديمقراطية في هذا البلد وإن هناك انتخابات نيابية".

واعتبر الأمين أن حزب الله "يفوز بسلاحه وبضغطه على الناس. لا أحد يقوم بحمايتنا".