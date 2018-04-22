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مقتل ثلاثة وإصابة أربعة في إطلاق نار بمطعم في أمريكا

02:13 م الأحد 22 أبريل 2018
مقتل ثلاثة وإصابة أربعة في إطلاق نار بمطعم في أمريكا

الشرطة الامريكية

أمريكا - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الامريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرين، عندما أطلق مسلح النار في مطعم "وافل هاوس" بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الامريكية صباح اليوم الاحد، طبقا لما ذكرته شبكة "فوكس.نيوز" الامريكية اليوم الاحد.

وبدأ المسلح، الذي كان عاريا إطلاق النار على الزبائن، حوالي الساعة الثالثة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع، حسب شرطة "مترو ناشفيل".

إطلاق نار أمريكا الشرطة الامريكية

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