مقتل ثلاثة وإصابة أربعة في إطلاق نار بمطعم في أمريكا

أمريكا - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الامريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرين، عندما أطلق مسلح النار في مطعم "وافل هاوس" بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الامريكية صباح اليوم الاحد، طبقا لما ذكرته شبكة "فوكس.نيوز" الامريكية اليوم الاحد.

وبدأ المسلح، الذي كان عاريا إطلاق النار على الزبائن، حوالي الساعة الثالثة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع، حسب شرطة "مترو ناشفيل".