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أمير قطر يتطلع لزيارة لبنان

01:33 م الأحد 22 أبريل 2018
أمير قطر يتطلع لزيارة لبنان

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

القاهرة - مصراوي:

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الأحد 22 أبريل، بالبطريرك اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي، الذي وصل إلى الدوحة قبل أربعة أيام - وفقا لسبوتنيك.

وأشاد أمير قطر بأهمية زيارة البطريرك الراعي، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيستمر. كما أعرب تميم عن تطلعه لزيارة لبنان في المستقبل القريب، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إم تي في" اللبنانية.

من جهته، نقل البطريرك الراعي خلال اللقاء رسالة أبناء الجالية اللبنانية للأمير القطري وحصل منه على إشارات إيجابية في تلبيتها.

ووصف أمير قطر الجالية اللبنانية بـ"الراقية"، مشددا على ضرورة أن يكون للراعي دور في الدفع في اتجاه تعزيز الحوار لحل مشكلات منطقة الشرق الأوسط.

وكان البطريرك الراعي قد التقى في الديوان الأميري رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خلفية آل ثاني.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر الوزارة في الدوحة.

تميم بن حمد قطر لبنان الدوحة

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