الخارجية: نأسف لاعتزام اليونسكو منح "شوكان" جائزة دولية

القاهرة – (مصراوي(:

أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لاعتزام منظمة اليونسكو منح المصور الصحفي المحبوس احتياطيا محمود أبوزيد الشهير بـ"شوكان" جائزة دولية لحرية الصحافة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزارة تأسف "لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف أبو زيد في بيان الأحد، أن "الخارجية كلفت مندوب مصر الدائم لدي اليونسكو في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة ملفا كاملا حول مجمل الاتهامات المنسوبة إلى المذكور، وهي تهم ذات طابع جنائي بحت ليست لها أي دافع سياسي بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة بممارسته لمهنة الصحافة أو حرية التعبير، بل هي أبعد ما تكون عما يجب أن يتحلى به أي صحفي حر وشريف يحترم مهنته".

وألقي القبض على شوكان في 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في مدينة نصر واستمر حبسه احتياطيا.

وفي أغسطس 2015، قررت النيابة إحالة شوكان وباقي المتهمين للمحاكمة، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

لكن شوكان قال في المحاكمة إنه تواجد في فض رابعة بعد دعوة الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتغطية الإعلامية. وأضاف "أنا مصاب بمرض الأنيميا، وكنت أؤدي وظيفتي كمصور صحفي.. 4 سنين في السجن ليه؟".

وفي بيانه اليوم، اتهم المتحدث باسم الخارجية عددا من المنظمات غير الحكومية من بينها منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية بالسعي إلى ترشيح شوكان لهذه الجائزة.

واعتبر أن هذا المشهد المؤسف يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أثير حول تسييس اليونسكو، والبيان الصادر عن وزير التعليم العالي ومندوب مصر الدائم لدى اليونسكو يوم 9 إبريل الجاري في هذا الشأن، والذي حذر من مغبة إقحام اليونسكو في موضوعات وقضايا سياسية تتنافى مع المبادئ والمقاصد التي أنشئت من أجلها.

وأضاف المتحدث أن هذه التطورات تذكرنا أيضا بما شهدته عملية انتخاب مدير عام المنظمة في أكتوبر الماضي من ممارسات لا تليق باسم ومكانة منظمة أممية تتخذ من مبادئ التربية والعلوم والثقافة منهجا وسبيلا.

ورأى أبو زيد أن منح المتهم شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، يمثل استخفافا بدولة القانون وما يتم اتخاذه من إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية محضة، مشيراً إلى أن اليونسكو تحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة لأساليب عملها خلال المرحلة القادمة تحت الرئاسة الجديدة للمنظمة.