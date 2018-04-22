  • عاجل:السيسي يصدق على قانون إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين
    • 1338882 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

    تقرير: اعتقال المدعي العام السابق سعيد مرتضوي في إيران

    11:02 ص الأحد 22 أبريل 2018
    تقرير: اعتقال المدعي العام السابق سعيد مرتضوي في إيران

    المدعي العام الإيراني السابق سعيد مرتضوي

    اسطنبول - (د ب أ):

    ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على السياسي والمدعي العام الإيراني السابق سعيد مرتضوي.

    وأفادت وكالة الميزان للأنباء أنه تم إلقاء القبض على مرتضوي في وقت مبكر من صباح اليوم بشمال البلاد.

    وكان قد صدر حكم بسجن مرتضوي، الذي كان مقربا من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في سبتمبر الماضي لمدة عامين، والجلد 135 جلدة بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2009. كما صدر ضده قرار بمنعه من ممارسة القانون في إيران مدى الحياة.

    ويعرف مرتضوي دوليا بصلته بقتل المصورة الصحفية الإيرانية-الكندية زهراء كاظمي عام 2003. وكانت كاظمي قد توفيت بعد إصابتها في المخ عقب تعرضها للضرب خلال استجواب مع المدعي العام.

    كانت هناك كثير من الانتقادات لعدم اعتقال مرتضوي عقب إدانته، وأكدت طهران يوم الخميس الماضي فقط، أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحقه.

    إيران السلطات الإيرانية المدعي العام الإيراني السابق قتل

    الخبر التالى:

    من هو أول زعيم يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان