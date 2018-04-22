تقرير: اعتقال المدعي العام السابق سعيد مرتضوي في إيران

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على السياسي والمدعي العام الإيراني السابق سعيد مرتضوي.

وأفادت وكالة الميزان للأنباء أنه تم إلقاء القبض على مرتضوي في وقت مبكر من صباح اليوم بشمال البلاد.

وكان قد صدر حكم بسجن مرتضوي، الذي كان مقربا من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في سبتمبر الماضي لمدة عامين، والجلد 135 جلدة بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2009. كما صدر ضده قرار بمنعه من ممارسة القانون في إيران مدى الحياة.

ويعرف مرتضوي دوليا بصلته بقتل المصورة الصحفية الإيرانية-الكندية زهراء كاظمي عام 2003. وكانت كاظمي قد توفيت بعد إصابتها في المخ عقب تعرضها للضرب خلال استجواب مع المدعي العام.

كانت هناك كثير من الانتقادات لعدم اعتقال مرتضوي عقب إدانته، وأكدت طهران يوم الخميس الماضي فقط، أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحقه.