مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 في انفجار بالعاصمة الافغانية كابول



كابول (د ب أ) :

أكد مسؤولو الصحة أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرين في انفجار وقع في العاصمة الافغانية، كابول، صباح اليوم الاحد، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم الاحد.

ووقع الانفجار في مركز لتوزيع بطاقات الهوية، حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم الاحد.

غير أن بعض المسؤولين ذكروا أن الانفجار وقع في مركز لتسجيل الناخبين.

وقال محمد داوود أمين، القائم بأعمال رئيس الشرطة في كابول إن مهاجما انتحاريا فجر عبواته الناسفة في مدخل لمكاتب توزيع بطاقات الهوية.

يأتي ذلك بعد وقوع عدد من الهجمات ضد مراكز تسجيل الناخبين في البلاد الاسبوع الماضي.

وكان رجال مسلحون مجهولون قد هاجموا يوم الثلاثاء الماضي مركزا لتسجيل الناخبين في إقليم جور وخطفوا ثلاثة من موظفي لجنة الانتخابات المستقلة واثنين من رجال الشرطة، وقال متحدث باسم شرطة إقليم جور إن المهاجمين من طالبان.

كما هاجم مسلحون مجهولون يوم الخميس الماضي اثنين من أفراد قوة الشرطة في مدينة جلال آباد، كانا يحرسان مركزا لتسجيل الناخبين.

وقتل رجلا الشرطة في القتال الذي نشب بعد ذلك.

كما هاجم مسلحون مجهولون يوم الجمعة الماضي مركزا لتسجيل الناخبين في مدينة قلعة-اي-ناو، وسط إقليم بادغيس، حيث قتل رجل شرطة كان مكلفا بالحفاظ على الامن هناك.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن انفجار اليوم الاحد.