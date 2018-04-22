العثور على مقبرة جماعية تضم ما يقرب من 200 جثة بالرقة السورية

دمشق -أ ش أ :

أفاد رئيس لجنة إعادة الإعمار بمجلس الرقة المدني السوري عبد الله العريان بأنه تم العثور على مقبرة جماعية في مدينة الرقة بها ما يقرب من 200 جثة تعود إلى متطرفين ومدنيين.

وقال العريان -وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - " إنه تمت حتى الآن إزالة ما يقرب من 50 جثة من المقبرة الجماعية التي تحتوي على ما بين 150 و200 جثة عائدة إلى مدنيين ومتطرفين " ، مضيفا أن بعض الجثث تحمل الاسم الحربي للمتطرفين، في حين لا تحمل جثث المدنيين سوى الأسماء الأولى.

وأشار إلى أن المقبرة الجماعية تقع تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان المتطرفون قد تحصنوا فيه قبل أن يخسروا معركة الرقة التي كان معقلهم الرئيسي في سوريا.

يذكر أنه في منتصف فبراير الماضي عثر الجيش السوري على مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم جثث 34 شخصا قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي.