هجوم إرهابي على خط نفطي تابع لشركة الواحة الليبية

بنغازي -أ ش أ:

أعلن مصدر في شركة الواحة الليبية للنفط أن جماعة إرهابية هاجمت خط أنابيب النفط مملوك للشركة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصدر قوله إن حريقا اندلع نتيجة عملية التخريب، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه القول إن الإنتاج تأثر.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري هذه العملية في مؤتمر صحفي، فيما لم يعط المزيد من التفاصيل.

وكان الخط قد تعرض لهجوم في ديسمبر الماضي على يد جماعة إرهابية أيضا.