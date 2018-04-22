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هجوم إرهابي على خط نفطي تابع لشركة الواحة الليبية

01:39 ص الأحد 22 أبريل 2018
هجوم إرهابي على خط نفطي تابع لشركة الواحة الليبية

بنغازي -أ ش أ:
أعلن مصدر في شركة الواحة الليبية للنفط أن جماعة إرهابية هاجمت خط أنابيب النفط مملوك للشركة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصدر قوله إن حريقا اندلع نتيجة عملية التخريب، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه القول إن الإنتاج تأثر.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري هذه العملية في مؤتمر صحفي، فيما لم يعط المزيد من التفاصيل.

وكان الخط قد تعرض لهجوم في ديسمبر الماضي على يد جماعة إرهابية أيضا.

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هجوم إرهابي شركة الواحة الليبية خطوط النفط

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