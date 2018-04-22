حول العالم في 24 ساعة: كوريا الشمالية تتخلى عن "النووي"

إعداد – محمد الصباغ:

قالت وزارة الداخلية السعودية إنها تعاملت مع طائرة ترفيهية لاسلكية "درون" بعدما اكتشفت نقطة أمنية بحي الخزامي بالرياض تحليقها على غير المصرح به، واستطاعت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دخول مدينة دوما وبالتحديد موقع الهجوم الكيماوي المزعوم واستطاعوا الحصول على عينات، وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأن بلادت ستوقف تجاربها النووية.