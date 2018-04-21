ماكرون: المصالحة الفلسطينية بدعم مصر ضرورة لبناء أسس دولة موحدة

باريس - (أ ش أ)

أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالجهود المبذولة من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بدعم من مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها ضرورة لبناء أسس دولة موحدة ، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في فلسطين وآفاق مفاوضات السلام ، وذلك قبل يومين من زيارته المرتقبة للولايات المتحدة.

وأكد قصر الإليزيه ، في بيان مساء اليوم ، أن الرئيسين ماكرون وعباس بحثا أيضا الوضع المثير للقلق في غزة وضرورة وضع حد للأزمة الانسانية في قطاع غزة برفع الحصار الاسرائيلي والاجراءات التقييدية.

ورحب ماكرون بالإعلانات الصادرة عن قمة جامعة الدول العربية بالظهران في 15 أبريل الداعمة لحل الدولتين ، وتعهد بأن تواصل فرنسا جهودها للتوصل الى حل تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتباره الطريق الوحيد الممكن للعودة الى طريق السلام.