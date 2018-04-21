مسئول سعودي يكشف مكان وجود الملك سلمان خلال "واقعة الطائرة" بالرياض

كتب – محمد الصباغ:

قال مسئول رسمي سعودي بارز لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز لم يكن في قصره بالعاصمة الرياض حينما أسقطت القوات الأمنية السعودية "طائرة لاسلكية" في حي الخزام القريب من القصر.

وأضاف المسئول للوكالة إن الملك كان في مزرعته بالدرعية، وهي منطقة أخرى بالعاصمة الرياض.

وكان الشرطة السعودية أكدت في بيان أن قوات الأمن تعاملت طائرة "ترفيهية لاسلكية"، بعدما اكتشفوا تحليقها دون أن يكون مصرحًا لها بذلك.

وانتشرت تقارير ومقاطع فيديو حول إطلاق نار بالقرب من حي الخزامي، قبل أن تصدر وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانًا تؤكد فيه أن الطائرة من نوع "درون" وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الأمر.

وتداول نشطاء على موقع تويتر فيديوهات لإطلاق نار بحي الخزامي وقالوا إن السلطات الأمنية السعودية تتعامل مع طائرة بدون طيار اقتربت منهم.

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