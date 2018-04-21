العثور على مئات الجثث في ملعب رياضي وسط مدينة الرقة السورية

دمشق - (د ب أ)

أفاد سكان محليون في مدينة الرقة السورية اليوم السبت بأنه تم العثور على مقبرة جماعية في ملعب رياضي وسط مدينة الرقة تضم رفات مئات الأشخاص.

وقال جاسم الأحمد من أهالي منطقة النعيم وسط المدينة إن "أهالي المدينة عثروا على مئات الجثث مدفونة في ملعب الرشيد وسط المدينة بدأت تخرج منها روائح بسبب ارتفاع الحرارة ".

وأضاف الأحمد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " مع اشتداد قصف التحالف الدولي على مدينة الرقة لم يبقى أمام السكان لدفن موتاهم إلا الحدائق وملعب ثانوية الرشيد وأعتقد أن عدد الذين تم دفنهم في الملعب يزيد على 500 شخص وهم من المدنيين الذين يتوفون في المشفى الوطني القريب من الملعب أو قتلى قصف وغارات التحالف الدولي وعناصر تنظيم داعش ".