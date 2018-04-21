قوات الحكومة السورية تتقدم للسيطرة على أحياء "الحجر الأسود" جنوب دمشق

دمشق - (د ب أ)

سيطرت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها على نقاط متقدمة على جبهات أحياء جنوب العاصمة السورية دمشق اليوم السبت بينما أعلنت جبهة النصرة إعطاب دبابات وقتل عناصر من القوات الحكومية.



وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة على مسجد الإمام علي عند محور زليخة بين حيي التضامن وسيدي قداد وعلى كتل الأبنية غربه باتجاه حي التضامن بعد مواجهات مع تنظيم داعش، بالتزامن مع ذلك تقدمت القوات من محور آخر، وبسطت سيطرتها على مسجد المجاهدين جنوب شرق الحجر الأسود جنوب دمشق بعد قصف مدفعي وصاروخي دقيق استهدف مواقع داعش".



وأكد المصدر أن "القوات التي تقاتل على محور الأربعة مفارق بين بلدتي يلدا وحجيرة وحي الحجر الأسود حققت تقدماً كبيراً وسيطرت على عدد من الأبنية " .



ومن جانبه قال مصدر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ) يرجع "التقدم الذي حققته القوات الحكومية بسبب الكثافة النارية، حيث شنت الطائرات الحربية السورية والروسية أكثر من 320 غارة جوية إضافة إلى المئات من الصواريخ أرض أرض وآلاف من القذائف وراجمات الصواريخ حيث دمرت مناطق بالكامل ".



وأضاف المصدر "قُتل العشرات من عناصر القوات الحكومية حيث دمرت لهم ثلاث دبابات على جبهة شارع الثلاثين ومنطقة ساحة الريجة في مخيم اليرموك أثناء محاولتهم اقتحام المنطقة".



وحشدت القوات الحكومية آلافا من المقاتلين بعد انتهاء معارك الغوطة الشرقية لاستعادة السيطرة على أحياء الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك.