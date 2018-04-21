"هالي" بعد إعلان بيونج يانج تعليق تجاربها النووية: بسبب الضغط والعقوبات

استوكهولم - (أ ش أ)

رحبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هالي، اليوم السبت، بإعلان كوريا الشمالية تعليقها إجراء التجارب النووية والصواريخ الباليستية طويلة المدى، مشيدة باتحاد مجلس الأمن لتحقيق هذا الأمر.

وقالت هالي -خلال اجتماع غير رسمي في السويد لسفراء الدول بمجلس الأمن حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إن الضغط والعقوبات من قبل مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية أدى لعزلها حتى أصبحت تريد الدخول في حوار".

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تفاؤله بقرار كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الطريق أصبح مفتوحاً لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكان مكتب جوتيريش قد أصدر - في وقت سابق اليوم - بياناً جاء فيه "أن جوتيريش يتمنى للكوريتين النجاح في عملهما المهم لاستئناف الحوار الصادق بينهما الذي سيؤدي لاستدامة السلام في شبه الجزيرة الكورية".