ألمانيا ترحب بقرار بيونج يانج بتجميد تجاربها النووية

برلين - (أ ش أ)

رحبت ألمانيا، بإعلان كوريا الشمالية تجميد تجاربها النووية والصاروخية بعيدة المدى، معتبرة الأمر بأنه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس- في تصريح اليوم السبت - "إنه يجب أن تقوم كوريا الشمالية بخطوات ملموسة أخرى تهدف إلى الكشف الكامل وبشكل لا يقبل الشك عن برنامجها النووي والصاروخي"، مضيفة أن هذا المطلب يتوافق مع توقعات المجتمع الدولي.

يذكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أعلن أن بلاده ستعلق تجاربها النووية والصاروخية، إلى جانب إغلاق موقع التجارب النووية بشمال البلاد.