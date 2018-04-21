المعارضة الموريتانية تعلن مشاركتها في الانتخابات القادمة

نواكشوط - (د ب أ)

قال محمد ولد مولود، الرئيس الدوري لمنتدى الديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، اليوم السبت إن كتلته قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة بالبلاد .

وأوضح ولد مولود في مؤتمر صحفي اليوم في نواكشوط أن المنتدى قرر المشاركة في الانتخابات سعيا منه لإحباط مساعي السلطة لجره لمقاطعة الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف ولد مولود أن المنتدى سيشارك في الانتخابات ولن يقبل التزوير أو التلاعب بالانتخابات و"سنتصدى لأي محاولة تزوير ".

وأشار المعارض الموريتاني إلى أن المنتدى سيقدم طعنا في تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي تشكلت ولم يمثل فيها المنتدى إثر فشل حوار سري كان يجري بينه وبين الأغلبية الرئاسية "الموالاة" .

واعتبر ولد مولود أن اللجنة المستقلة للانتخابات ليست " وطنية" وليست مشروعة لأنها لا تضم كل الأطياف السياسية، قائلاً إن السلطة تريد انتخابات صراعات ونزاعات ومجابهات .

ومن المقرر أن تشهد موريتانيا قبل نهاية العام الحالي انتخابات عامة وانتخابات رئاسية في 2019.

وكان المنتدى قد قاطع الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة في 2013 والرئاسية في 2014.