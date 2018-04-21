خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخلون مدينة دوما السورية

دمشق- (د ب أ ):

دخل فريق خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، اليوم السبت، مدينة دوما بشرق العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن " أربع سيارات دفع رباعي دخلت بعد ظهر اليوم الى مدينة دوما ترافقها سيارات من الشرطة العسكرية الروسية ".

وأضاف المصدر "هذا أول دخول لفريق الخبراء إلى مدينة دوما بعد زيارتين من الفريق الأمني التابع للمنظمة إلى المدينة ".

يشار إلى أن فريق محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصل الى العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة الماضي ، وكان من المقرر أن يزور مدينة دوما للتحقق من استخدام سلاح كيميائي بداية الاسبوع الماضي ، ولكن تم تأجيل الزيارة عدة مرات .

وكانت مصادر سورية قالت أمس أن فريق المحققين رفض أمس استقبال مواطنين من مدينة دوما .