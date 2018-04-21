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منظمة حظر التجارب النووية تطلب من كوريا الشمالية الانضمام لها

03:48 م السبت 21 أبريل 2018
منظمة حظر التجارب النووية تطلب من كوريا الشمالية الانضمام لها

فيينا- (د ب أ):

ذكر رئيس منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أنه ينبغي على كوريا الشمالية التفكير في الانضمام للمعاهدة العالمية لحظر التجارب النووية لإضفاء الصبغة الرسمية على تعليقها المعلن عنه مؤخرا.

ودعا السكرتير التنفيذي للمنظمة لاسينا زيربو الدول الرئيسية الأخرى للانضمام للمعاهدة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

وقال في بيان: "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الملزمة قانونيا هي السبيل الوحيد لترسيخ تعليق التجارب النووية وهي خطوة ضرورية للأمام تجاه الهدف النهائي وهو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية".

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