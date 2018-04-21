الفلسطينيون يبدأون تحركا في الأمم المتحدة للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب

(أ ف ب):

أعلن مسؤول فلسطيني كبير السبت أن الرئيس محمود عباس طلب من ممثل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور التوجه لدى المنظمة الدولية ومجلس الأمن للمطالبة بتوفير حماية للشعب الفلسطيني بعد أحداث قطاع غزة الأخيرة.

وقتل 38 فلسطينيا منذ أواخر مارس بينهم أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات التي يقومون بها منذ ثلاثة اسابيع على طول الحدود بين غزة واسرائيل في إطار "مسيرة العودة الكبرى".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه ان عباس "طلب من ممثلنا في الامم المتحدة رياض منصور بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني" في معرض الإشارة إلى احداث قطاع غزة.

واضاف عريقات "لا يمكن ان نتصور اجراء تحقيق نزيه في تلك الاحداث من قبل اسرائيل".

وبدأ الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة في 30 ابريل "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، على ان تختتم في ذكرى "النكبة" في 15 مايو. وهي تهدف الى المطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

ويتوقع ان ترتفع وتيرة هذه التظاهرات يوم الخامس عشر من مايو المقبل في ذكرى "النكبة" الفلسطينية.

واضاف عريقات "منذ قيام اسرائيل ارتكبت 70 مذبحة ومجزرة، ودمرت 500 قرية فلسطينية، واعتقل 800 الف فلسطيني منهم 6500 معتقلين اليوم".

ولوحت السلطة الفلسطينية اكثر من مرة بنيتها التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة اسرائيل على ما وصفته ب" جرائم" ضد الفلسطينيين.

وقال عريقات إن "السلطة الفلسطينية عرضت بالفعل ثلاث قضايا على المحكمة، منذ الشهر الماضي" مضيفا "نحن الان بصدد تفعيل هذه القضايا الثلاث".

وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة جدد الجمعة من جهته مطالبته الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق مستقل وشفاف" في ملابسات مقتل مدنيين فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال الاحتجاجات على طول الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية.

ومساء الجمعة قتل اربعة فلسطينيين بينهم طفل وجرح مئات آخرون برصاص الجيش الاسرائيلي والغاز المسيل للدموع في قطاع غزة حيث يواصل الفلسطينيون حركة الاحتجاج التي تصفها اسرائيل بأنها "مسيرة الفوضى"، لتصل بذلك الحصيلة الاجمالية منذ 30 مارس إلى 38 قتيلا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر سكان غزة من الاقتراب من السياج.