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مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات في هجوم مسلح شمال نيجيريا

03:22 م السبت 21 أبريل 2018
مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات في هجوم مسلح شمال نيجيريا

الشرطة النيجيرية

أبوجا(نيجيريا)- (د ب أ):

قتل 30 شخصا وأصيب العشرات في هجوم مسلح في قريتين بولاية "زامفارا" شمال نيجيريا، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية اليوم السبت.

وقال شاهد عيان إن مسلحين هاجموا القريتين وتم إبلاغ عناصر الامن بالحادث على الفور.

وأضاف أن عناصر الأمن ألقت القبض على ثلاثة من المسلحين، في أعقاب الابلاغ عن الحادث.

غير أن المسلحين غادروا القريتين، وعادوا بأعداد كبيرة لتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا وإصابة آخرين في القريتين.

ولم تتضح بعد هوية المسلحين أو الجهة التي ينتمون إليها، غير أن جماعة بوكو حرام تشكل تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون .

ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي تلك الجماعة المتطرفة في المنطقة، كما تم تشريد ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص من ديارهم.

وهدف تلك الجماعة هو فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية.

هجوم مسلح نيجيريا جماعة بوكو حرام الشرطة النيجيرية

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