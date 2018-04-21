وزير خارجية ألمانيا يرحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية

برلين- (د ب أ):

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها بالقنابل النووية والصواريخ العابرة للقارات، ووصفها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم السبت إن الضروري الآن هو أن تتبع كوريا الشمالية خطوات ملموسة وأن تفتح برنامجها النووي والصاروخي بالكامل بشكل يمكن التحقق منه.

وأشار ماس إلى أن هذه المطالبة تتوافق مع توقعات المجتمع الدولي.

كانت كوريا الشمالية أعلنت على نحو مفاجئ ليلة الجمعة/السبت الماضية اعتزامها تجميد تجاربها النووية والصاروخية.