 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

وزير خارجية ألمانيا يرحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية

03:17 م السبت 21 أبريل 2018
وزير خارجية ألمانيا يرحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين- (د ب أ):

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها بالقنابل النووية والصواريخ العابرة للقارات، ووصفها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم السبت إن الضروري الآن هو أن تتبع كوريا الشمالية خطوات ملموسة وأن تفتح برنامجها النووي والصاروخي بالكامل بشكل يمكن التحقق منه.

وأشار ماس إلى أن هذه المطالبة تتوافق مع توقعات المجتمع الدولي.

كانت كوريا الشمالية أعلنت على نحو مفاجئ ليلة الجمعة/السبت الماضية اعتزامها تجميد تجاربها النووية والصاروخية.

وزير خارجية ألمانيا كوريا الشمالية هايكو ماس ألمانيا

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش الإسرائيلي بعدم إطلاق نار على المتظاهرين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان