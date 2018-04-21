الموساد ومحاولة اغتيال "حلم الصواريخ" المصري (ملف خاص)

كتبت- سارة عرفة وهدى الشيمي:

منذ أن تأسست دولة الاحتلال الإسرائيلي أواخر الأربعينات من القرن الماضي على أجزاء من دولة فلسطين بوعد من لا يملك لمن لا يستحق، عملت سلطات الاحتلال على مواجهة وإجهاض أي محاولة تطور عربي. لجأت تلك السلطات وعلى رأسها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إلى أقذر وأحط السبل لوقف أي محاولة تظهر في الأفق.

أحد الأمثلة على ذلك كان برنامج الصواريخ المصري الذي عمل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تطوريه بمساعدة خبراء من العلماء الألمان خلال عقد الستينات من القرن الماضي. ورغم مرور كل تلك السنوات لا تزال تفاصيل جهود سلطات الاحتلال طي الكتمان لم يكشف عنها الستار إلا ما ندر من معلومة هناك أو أخرى هناك.

مؤخرا صدر كتاب جديد عنوانه "انهض واقتل أولا: التاريخ السري لاغتيالات إسرائيل المستهدفة". يتحدث عن عمليات القتل التي نفذها جهاز الموساد بموافقة من القيادة السياسية لدولة الاحتلال على مر السنين. أبرز تلك العمليات كانت ملاحقة العلماء الألمان الذين كانوا يعملون على تطوير البرنامج الصاروخي في مصر في الستينات.

الكتاب قائم على سلسلة مقابلات أجراها مؤلفه مع رؤساء وزراء إسرائيليين مديرين للموساد وبعض العملاء الذين نفذوا علميات القتل هذه. وقد نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية تقريرا مطولا عن الكتاب أعاد مصراوي نشر أبرز ما تضمنه على ثلاثة أجزاء هي كالتالي:

"اغتيال كروج".. كيف حاولت إسرائيل تدمير البرنامج الصاروخي المصري؟ (الحلقة الأولى)

كيف فشل الموساد في اغتيال العلماء الألمان بمصر؟ (الحلقة الثانية)

"الكونتيسة وزوجها".. آخر محاولات إسرائيل لاغتيال العلماء الألمان (الحلقة الأخيرة)