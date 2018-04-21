 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

إيران: لدينا رد فعل "متوقع وغير متوقع" إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي

01:22 م السبت 21 أبريل 2018
إيران: لدينا رد فعل "متوقع وغير متوقع" إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني

(بي بي سي):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة للتصرف بردود فعل، منها المتوقع، ومنها غير المتوقع، إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.

جاءت هذه التصريحات في إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية.

هذا المحتوى من

حسن روحاني ترامب إيران الولايات المتحدة الاتفاق النووي

الخبر التالى:

روحاني ينتقد عدم تحرك المسؤولين للرد على الاحتجاجات في الشارع
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان