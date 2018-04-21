إيران: لدينا رد فعل "متوقع وغير متوقع" إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي

(بي بي سي):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة للتصرف بردود فعل، منها المتوقع، ومنها غير المتوقع، إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.

جاءت هذه التصريحات في إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية.