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الحكومة الهندية تفرض عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال

01:22 م السبت 21 أبريل 2018
الحكومة الهندية تفرض عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال

(بي بي سي):

وافقت الحكومة الهندية على فرض عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال.

ويجئ القرار نتيجةً لسلسلة من حوادث اغتصاب الأطفال التي حظيت باهتمام واسع تورط في بعضها أعضاء من حزب باهاراتِيا جَنَاتَا الحاكم، وسيتم تطبيق التعديل في القانون الجنائي على أى شخص يُدان باغتصاب طفل/طفلة تحت الثانية عشرة من العمر.

تُبين الأرقام الرسمية حدوث مايقرب من 19 ألف حالة اغتصاب لأطفال عام 2016 بمعدل يومي يفوق الخمسين حالة.

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