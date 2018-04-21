روسيا: إعلان بيونجيانج وقف تجاربها النووية فرصة لنزع فتيل المؤامرات

موسكو- (د ب أ):

رحب متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، بقرار كوريا الشمالية وقف جميع تجاربها النووية وتجارب إطلاق الصواريخ طويلة المدى، ووصف تلك الخطوة بأنها "فرصة لنزع فتيل التوترات" طبقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

كما رحب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، بالقرار، قائلا إن "اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تصريحات كوريا الشمالية بشأن اعتزامها تعليق تجاربها النووية، وليس هناك أدنى شك بأن يكون رد فعل روسيا والصين إيجابيا أيضا".، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وأضاف كوساتشيف، أن إلغاء العقوبات ضد كوريا الشمالية سيكون ممكنا بعد عدم نشرها لأسلحة نووية وتطبيع العلاقات مع الجيران، فالتصريحات وحدها غير كافية.

وأشار كوساتشيف إلى أن التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية تحقق، من خلال الحفاظ على قنوات الحوار بين روسيا والصين مع بيونجيانج، كما يجب أن يتبعه خطوات أمريكية متبادلة، مثل التخلي عن السلوك العدواني، واستعادة الحوار السياسي.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن بلاده ستعلق التجارب النووية والصاروخية، وإغلاق موقع للتجارب النووية شمالي البلاد.

ويأتي هذا الإعلان قبيل قمة كورية، من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية ومعاهدة سلام محتملة لإنهاء الحرب الكورية رسميًا.

كما يأتي الإعلان قبل اجتماع محتمل آخر بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر المقبل او اول حزيران/يونيو.