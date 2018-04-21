ترامب قد يزور بريطانيا في يوليو المقبل

القاهرة- (مصراوي):

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن المسؤولين البريطانيين يعملون الآن على التحضيل لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن نشرت صحيفة ديلي ميل أخبارًا تُفيد بأن الزيارة المرتقبة قد تكون في منتصف يوليو المقبل.

وحسب وكالة رويترز الإخبارية، فإن بريطانيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، في ظل استعداد حكومة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي ستعيد شكل العلاقات بين بريطانيا وجيرانها في أوروبا.

ولم يزور ترامب لندن حتى الآن.

ونقلت صحيفة ديلي تيلجراف عن مسؤول في إدارة ترامب، لم تذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى زيارة بريطانيا في الصيف.

فيما أشار عدد من المسؤولين البريطانيين إلى أن زيارة ترامب إلى بلادهم سيخلق العديد من المشاكل، وقد يدفع بعض المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على عدة أمور.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في بريطانيا على الأمر.