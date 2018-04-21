موجيريني: وقف كوريا الشمالية تجاربها يجب أن يؤدي إلى نزع سلاحها النووي

بروكسل- (د ب أ):

رحبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، فيديريكا موجيريني، بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية وتجارب إطلاق الصواريخ طويلة المدى، ووصفت ذلك بأنه "إيجابي وخطوة مرغوب فيها منذ فترة طويلة، على الطريق الذي يؤدي الآن إلى إخلاء البلاد من الاسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه".

وقالت موجيريني، في بيان، إن الاتحاد الاوروبي يرحب بالقمة التاريخية التي تعقد الاسبوع المقبل بين الكوريتين وسيؤيد مبادرات رفيعة المستوى، يمكن أن تواصل بناء الثقة وتحقيق نتائج إضافية وملموسة وإيجابية".

وتابعت موجيريني أنه على الرغم من سلسلة من الجهود الدبلوماسية، سيتم دعم العقوبات ضد النظام الكوري الشمالي.

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أعلن أن بلاده ستعلق التجارب النووية والصاروخية، وإغلاق موقع للتجارب النووية شمالي البلاد.

ويأتي هذا الإعلان قبيل قمة كورية، من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية ومعاهدة سلام محتملة لإنهاء الحرب الكورية رسمياً.

كما يأتي الإعلان قبل اجتماع محتمل آخر بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر المقبل أو أول يونيو.