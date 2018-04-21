مقتل امرأتين في ألمانيا في حادث اصطدام سيارتين

برلين- (د ب أ):

ذكرت الشرطة في ولاية ساكسونيا انهالت الألمانية أن امرأتين لقيتا حتفهما، اليوم السبت، عندما اصطدمت سيارتهما بالمقدمة بأخرى كان يقودها رجل بدون رخصة قيادة.

وأفاد متحدث باسم الشرطة إن امرأة، 69 عاما، توفيت في موقع الحادث في بلدة بالنشتيت في منطقة هارتس بألمانيا، بينما توفيت المرأة الأخرى، 58 عاما، في سيارة الإسعاف اثناء نقلها إلى المستشفى.

وتعرض سائق السيارة الأخرى، 24 عاما، لإصابات خطيرة ونقل جوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وقال متحدث إن السائق ربما قاد السيارة باتجاه السيارات العكسية جراء "انعدام التركيز"، مضيفا أن مكتب الادعاء الذي يحقق معه أمر بإجراء اختبار دم له لمعرفة ما إذا كان تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات.